Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Perspektiven hellen sich auf

Infineon , Siemens und SAP lagen am Freitag vorne im Dax mit KursaufschlÀgen von bis zu 1,4 Prozent. Rheinmetall gewannen im MDax mehr als zwei Prozent.

Auf Auto1 blickt der Experte noch vorsichtiger und votiert hier nun mit "Underweight". So steht Auto1 in Diebels Branchentabelle schlecht da: Wenige vorstellbare Übernahmeinteressenten, operative ProfitabilitĂ€t vermutlich erst 2024 und hoher Barmittelverbrauch. Auto1 verloren am Freitag bislang mehr als fĂŒnf Prozent.