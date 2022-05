Aktien Europa: EuroStoxx 50 legt mit Rückenwind aus den USA zu

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Entspannungssignale mit Blick auf Zinserh├Âhungen und die Aussicht auf gelockerte Corona-Restriktionen in China haben Europas B├Ârse n am Freitag weiter nach oben getrieben. Der EuroStoxx 50 legte gegen Mittag um ein Prozent auf 3777 Punkte zu. Er k├Ânnte nun den seit Jahresanfang dominierenden Abw├Ąrtstrend nach oben verlassen. Auf Wochensicht zeichnet sich f├╝r den Eurozone-Leitindex ein Plus von mehr als drei Prozent ab.