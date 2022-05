Aktien Frankfurt: Weitere Erholung treibt Dax auf Fünf-Wochen-Hoch

Am Nachmittag gewann der Dax noch 0,67 Prozent auf 14 327 Punkte. F├╝r den MDax der mittelgro├čen Unternehmen ging es um 0,66 Prozent auf 29 624 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,8 Prozent zu. Das Zinsanhebungs-Szenario sowohl in den USA als auch in Europa d├╝rfte gr├Â├čtenteils eingepreist sein, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect. EZB-Pr├Ąsidentin Christine Lagarde peilt einen ersten Zinsschritt f├╝r Juli an.