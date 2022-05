Aktien New York Ausblick: Aufwärtsdrang erlahmt etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer bislang starken B├Ârse nwoche d├╝rfte die Erholung am Freitag an Schwung verlieren. Immerhin ging es f├╝r den Dow Jones Industrial zuletzt vier Tage in Folge aufw├Ąrts, um insgesamt mehr als vier Prozent. Vor einer Woche war der Dow noch auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen.