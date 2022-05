Aktien New York: US-Börsen bleiben auf Erholungskurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- B├Ârse n haben am Freitag an ihre j├╝ngste Erholung angekn├╝pft. Nach dem Kursrutsch von Anfang April bis Mitte Mai h├Ątten Schn├Ąppchenj├Ąger erneut zugegriffen und die vermeintlich g├╝nstigen Kurse zum Einstieg genutzt, sagten B├Ârsianer.