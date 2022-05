Aktien Wien Schluss: Wienerberger und UNIQA gesucht

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener B├Ârse hat am Freitag leicht im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 0,31 Prozent auf 3343,91 Punkte. Der ATX Prime legte 0,27 Prozent auf 1676,62 Punkte zu. An anderen B├Ârsen ging es zum Wochenschluss deutlicher nach oben. Angetrieben wurden die M├Ąrkte von der Aussicht, dass die US-Notenbank die Zinsen vielleicht doch nicht so stark erh├Âht, wie bef├╝rchtet.