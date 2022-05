B├Ârsen News Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schafft deutliches Wochenplus Von dpa-afx 27.05.2022 - 18:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Entspannungssignale mit Blick auf Zinserh├Âhungen und die Aussicht auf gelockerte Corona-Restriktionen in China haben Europas B├Ârse n am Freitag weiter nach oben getrieben. "Der Lockdown in Shanghai wird gelockert und es scheint, als k├Ânne dort bald wieder etwas mehr Normalit├Ąt einkehren", schrieb Marktstratege J├╝rgen Molnar von Robomarkets.

Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect erg├Ąnzte, das Zinsanhebungs-Szenario zur Bek├Ąmpfung der hohen Inflation d├╝rfte sowohl in den USA als auch in Europa gr├Â├čtenteils eingepreist sein. Die Pr├Ąsidentin der Europ├Ąischen Zentralbank Christine Lagarde peilt einen ersten Zinsschritt f├╝r Juli an. Bundesbankpr├Ąsident Joachim Nagel stellt gleich mehrere Leitzinserh├Âhungen durch die EZB in diesem Jahr in Aussicht.

Der EuroStoxx 50 schloss 1,83 Prozent h├Âher bei 3808,86 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex k├Ânnte nun den seit Jahresanfang dominierenden Abw├Ąrtstrend nachhaltig nach oben verlassen. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 4,15 Prozent.

Der Cac 40 in Paris gewann am Freitag 1,64 Prozent auf 6515,75 Z├Ąhler. In London legte der FTSE 100 ("Footsie") nur um 0,27 Prozent auf 7585,46 Punkte zu, hier bremsten erneute Kursverluste britischer Stromproduzenten. Damit betr├Ągt sein Wochenplus lediglich 2,65 Prozent.

Europas Versorger waren mit Blick auf das Sektortableau wie schon am Vortag die gr├Â├čten Verlierer, der Branchenindex gab um 0,9 Prozent nach. In London fielen die Aktien von SSE, National Grid und Centrica um bis zu 2,4 Prozent. Am "Footsie"-Ende gerieten auch die Anteilscheine des ├ľl- und Gasunternehmens Harbour Energy in den Sog und sackten um knapp 11 Prozent ab.