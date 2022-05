Aktien New York Schluss: Dow gelingt größtes Wochenplus seit 2020

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- Börse n haben am Freitag ihre jĂŒngste Erholung schwungvoll fortgesetzt. Nach dem Kursrutsch insbesondere von Ende April bis Mitte Mai hĂ€tten SchnĂ€ppchenjĂ€ger erneut zugegriffen und die vermeintlich gĂŒnstigen Kurse zum Einstieg genutzt, sagten Börsianer. Zudem hatten Anleger im Laufe der Woche das Protokoll der US-Notenbank zur jĂŒngsten Zinssitzung als Beleg fĂŒr eine nur graduelle Straffung der Geldpolitik zur BekĂ€mpfung der hohen Inflation gewertet. Damit schaffte der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 6,24 Prozent den grĂ¶ĂŸten prozentualen Wochengewinn seit November 2020.