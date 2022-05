Internationale GeschÀfte immer wichtiger

Allerdings belasteten ungĂŒnstige Entwicklungen in den beiden weltgrĂ¶ĂŸten Volkswirtschaften den Dax auch stĂ€rker als frĂŒher, gibt Commerzbank-Analyst Markus Wallner zu bedenken. Denn fĂŒr viele deutsche Unternehmen seien die MĂ€rkte in Übersee inzwischen wichtiger als die GeschĂ€fte in Deutschland und Europa.

Nachlassendes Wachstum in den USA

Von der auslaufenden Unternehmensberichtssaison sind in der neuen Woche kaum noch Nachrichten zu erwarten. Zudem stehen an mehreren HandelsplÀtzen Feiertage an. Gleich am Montag findet an der Wall Street kein Handel statt. Die Londoner Börse verabschiedet sich bereits am Donnerstag in ein verlÀngertes Wochenende, und am Freitag bleiben die AktienmÀrkte in China und Hongkong geschlossen.