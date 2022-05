Aktien Frankfurt Ausblick: Freundlicher Start erwartet - Dax über 14 500 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt d├╝rfte zum Auftakt der neuen Woche an seine j├╝ngste Gewinnserie ankn├╝pfen. Knapp eine Stunde vor der Xetra-Er├Âffnung stand der X-Dax als Indikator f├╝r den deutschen Leitindex 0,63 Prozent h├Âher bei 14 554 Punkten. Der EuroStoxx 50 wird rund 0,6 Prozent im Plus erwartet.

An diesem Montag stehen die deutschen Inflationszahlen f├╝r Mai im Anlegerfokus, die am fr├╝hen Nachmittag erwartet werden. Die Inflationsanstiege der vergangenen Monate seien Treiber der Zinserwartungen rund um den Globus und damit das dominierende Thema an den Finanzm├Ąrkten gewesen, erinnerten die Experten des Helaba-Research-Teams. "Im Monatsvergleich d├╝rfte sich der Preisanstieg zwar verlangsamt haben. Anders als in den USA hat die Jahresinflation hierzulande ihren H├Âhepunkt aber noch nicht ├╝berschritten", glaubt Analyst Thomas Altmann von QC Partners.