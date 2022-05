Aktualisiert am 30.05.2022 - 12:00 Uhr

Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 119,88 US-Dollar . Das waren 45 Cent mehr als am Freitag. Der Preis fĂŒr ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 84 Cent auf 115,90 Dollar. Beide Sorten notieren auf dem Niveau von Anfang MĂ€rz.

Auftrieb erhielten die Preise unter anderem durch Nachrichten aus China, die auf eine steigende Nachfrage aus der zweitgrĂ¶ĂŸten Volkswirtschaft hindeuteten. So wurde in der Wirtschaftsmetropole Shanghai allen Betrieben erlaubt, die Produktion ab Juni wieder aufzunehmen. Zudem hieß es von offizieller Seite, dass der Ausbruch des Coronavirus in Peking unter Kontrolle sei.