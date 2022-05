Luxus- und Autoaktien gefragt - Hoffnung auf China-Nachfrage

FRANKFURT/PARIS/Z├ťRICH (dpa-AFX) - Die Aussicht auf wieder anziehende Nachfrage im wichtigen chinesischen Markt hat am Montag die Aktien von Luxusg├╝ter- und Sportwarenunternehmen angetrieben. So k├Ânnte Shanghai ab Mittwoch zahlreiche Beschr├Ąnkungen im Corona-Lockdown aufheben. Zudem wurde in der Wirtschaftsmetropole allen Betrieben erlaubt, die Produktion ab Juni wieder aufzunehmen. Dar├╝ber hinaus hie├č es von offizieller Seite, dass der Corona-Ausbruch in Peking unter Kontrolle sei.