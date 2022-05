Aktien Europa: Weitere Erholung - EuroStoxx legt vierten Tag in Folge zu

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Erholung an Europas Börse n geht auch am Montag weiter. Wie schon vor dem Wochenende sorgten Hoffnungen auf eine langsamere Straffung der US-Geldpolitik und eine baldige Lockerung des Corona-Lockdowns im chinesischen Shanghai fĂŒr bessere Stimmung.

Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 in einem weltweit freundlichen Marktumfeld um 0,98 Prozent auf 3846,25 Punkte zu. Damit steuert der Leitindex der Eurozone auf den vierten Gewinntag in Folge zu und erreichte den höchsten Stand seit rund fĂŒnf Wochen. Im bisherigen Jahresverlauf steht allerdings immer noch ein Minus von mehr als zehn Prozent zu Buche. FĂŒr den französischen Cac 40 ging es am Montag um 0,83 Prozent auf 6569,51 ZĂ€hler bergauf, wĂ€hrend der britische FTSE 100 lediglich 0,20 Prozent auf 7600,60 Punkte gewann.

Im europĂ€ischen Branchenvergleich waren zu Wochenbeginn vor allem Technologieaktien gefragt: Ihr Subindex im markbreiten Stoxx Europe 600 zog um 2,7 Prozent an und setzte damit den Sturmlauf der vergangenen Tage fort. RĂŒckenwind kam von der US-Technologiebörse Nasdaq, wo die Kurse am Freitag noch stĂ€rker gestiegen waren als an der von Standardwerten dominierten New York Stock Exchange (Nyse). Am Montag findet wegen des Feiertags "Memorial Day" kein Aktienhandel in den USA statt.