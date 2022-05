Aktien Frankfurt: Dax weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Befl├╝gelt von nachlassenden Zins- und Konjunktursorgen hat der deutsche Aktienmarkt seine j├╝ngste Gewinnserie zum Wochenstart fortgesetzt. Der Dax notierte gegen Mittag 0,82 Prozent h├Âher bei 14 580,70 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex ein Plus von rund dreieinhalb Prozent verzeichnet. F├╝r den MDax der mittelgro├čen Unternehmen ging es am Montag um 1,63 Prozent auf 30 235,20 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 1,0 Prozent zu.