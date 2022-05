Aktien Frankfurt: Dax halbiert Tagesgewinn nach Inflationsdaten

Im Mai zog die Inflation in Deutschland auf bereits rekordverdĂ€chtigem Niveau weiter an: Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent ĂŒber dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit blieb die Inflation in Deutschland im dritten Monat in Folge ĂŒber der Marke von sieben Prozent. Experten hatten im Durchschnitt mit 7,6 Prozent gerechnet.

"FĂŒr Verbraucher ist kurzfristig keine Entspannung in Sicht. Die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Energiepreise und die LieferengpĂ€sse durch Chinas Lockdown-Maßnahmen werden auch in den Folgemonaten das Preisklima belasten", konstatierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Die Geldpolitik der EuropĂ€ischen Zentralbank (EZB) hinke der Entwicklung seit Monaten meilenweit hinterher. "Die Beendigung der AnleihekĂ€ufe und die voraussichtlich erste Zinssteigerung im Juli sind ĂŒberfĂ€llig", forderte Heise.

Schwindende ZinsĂ€ngste in den USA hatten zuletzt an den Börsen wieder mehr Zuversicht einkehren lassen. Hoffnungsvolle Nachrichten kamen auch aus China: In Shanghai sollen von diesem Mittwoch an die Lockdown-Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie grĂ¶ĂŸtenteils wegfallen und könnten damit die globalen Lieferkettenprobleme lindern. Dies nĂ€hrte Hoffnungen, dass somit auch die Weltwirtschaft wieder an Fahrt gewinnen dĂŒrfte.