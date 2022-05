Stabiler Juni für EuroStoxx und Stoxx - Cac wieder mit 40 Werten

PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zusammensetzung der beiden großen europĂ€ischen Leitindizes EuroStoxx 50 und Stoxx Europe 50 dĂŒrfte im Juni unverĂ€ndert bleiben. Index-Experten erwarten, dass alles beim Alten bleibt, wenn die Index-Tochter Qontigo der Deutschen Börse die Indizes der Stoxx-Familie nach dem Börsenschluss am 31. Mai ĂŒberprĂŒft.

Dagegen rechnet Yohan Le JallĂ© von der Societe Generale (SocGen) mit bis zu zwölf Änderungen im breit gefassten Stoxx Europe 600. Zudem dĂŒrfte der französische Leitindex Cac 40 vom 20. Juni an wieder von derzeit 41 auf dann 40 Werte verringert werden, wie JPMorgan-Experte Pankaj Gupta erwartet. Grund ist, dass der vom Pharmakonzern Sanofi im Mai ausgliederte Wirkstoff-Spezialist Euroapi den Pariser Leitindex dann wieder verlassen muss.

FĂŒr die Indizes der Stoxx-Familie werden etwaige Änderungen am Mittwochabend, 1. Juni, nach dem US-Börsenschluss bekannt gegeben und treten am Montag, 20. Juni, in Kraft. Änderungen im Cac 40 wird die Börse Euronext innerhalb der ersten Juni-HĂ€lfte bekannt geben.