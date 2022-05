Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erholt sich den vierten Handelstag in Folge

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Erholung an Europas B├Ârse n hat sich am Montag den vierten Handelstag in Folge fortgesetzt. Wie schon vor dem Wochenende sorgten Hoffnungen auf eine langsamere Straffung der US-Geldpolitik und eine in K├╝rze anstehende Lockerung der Corona-Lockdowns im chinesischen Shanghai f├╝r bessere Stimmung. Zugleich verlief der Handel recht impulsarm, da in den USA die B├Ârsen wegen des Feiertags "Memorial Day" geschlossen blieben.