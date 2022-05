Aktien Wien Schluss: Inflationsdaten aus Deutschland im Fokus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener B├Ârse ist am Montag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der ATX stieg um 0,53 Prozent auf 3361,63 Punkte. F├╝r den ATX Prime ging es um 0,54 Prozent auf 1685,68 Z├Ąhler hinauf. Der Handelstag stand angesichts fehlender US-Impulse wegen eines Feiertags in den Vereinigten Staaten ganz im Zeichen der deutschen Inflation.

Die Teuerung in Deutschland ist im Mai kr├Ąftiger als erwartet von 7,4 Prozent auf 7,9 Prozent gestiegen. Die Markterwartungen hatten im Vorfeld bei 7,6 Prozent gelegen. Haupttreiber waren erneut die Preise von Nahrungsmitteln und Energie.

"Auch auf absehbare Zeit d├╝rfte der unterliegende Preisdruck kaum nachlassen", interpretierten die Analysten der Commerzbank in einer ersten Stellungnahme den Datensatz. "Die Unternehmen geben ihre deutlich gestiegenen Kosten f├╝r Energie und Vorprodukte zunehmend an ihre Kunden weiter." Der Krieg Russlands gegen die Ukraine habe diesen Druck noch einmal erh├Âht. An der Gesamtsituation d├╝rfte sich zun├Ąchst nichts ├Ąndern.