Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Moskauer Börse erholt sich kräftig

Börsen News Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Moskauer Börse erholt sich krÀftig Von dpa-afx 30.05.2022 - 18:35 Uhr Lesedauer: 1 Min.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börse n in Osteuropa haben am Montag im insgesamt positiven Marktumfeld zugelegt. Besonders stark nach oben ging es am Moskauer Aktienmarkt, der sich von den jĂŒngst deutlichen AbschlĂ€gen erholte. An der Wall Street wurde feiertagsbedingt dagegen nicht gehandelt.

Der in US-Dollar notierte russische RTS-Index sprang zum Wochenstart um 7,21 Prozent auf 1215,74 Punkte hoch, war allerdings an den zwei vorangegangenen Handelstagen in Summe um etwas mehr als acht Prozent eingeknickt.

In Prag stieg der PX um 0,76 Prozent auf 1320,25 ZĂ€hler. Im Finanzbereich legten die Aktien einheitlich zu: Erste Group rĂŒckten um 0,7 Prozent vor, Komercni Banka gewannen 0,8 Prozent und Moneta Money legten um 1,0 Prozent zu. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ kletterten um 1, Prozent nach oben.

Der ungarische Bux gewann 0,28 Prozent auf 38 751,18 ZÀhler. Der mit Abstand umsatzstÀrkste Wert war zum Wochenauftakt die Aktie der OTP Bank, die um 3,2 Prozent stieg.