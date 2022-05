Die EU-Staaten hatten sich in der Nacht im Streit um das geplante Ölembargo gegen Russland auf einen Kompromiss verstĂ€ndigt. Auf DrĂ€ngen Ungarns hin sollen vorerst nur russische Öl-Lieferungen ĂŒber den Seeweg unterbunden werden, wie EU-KommissionsprĂ€sidentin Ursula von der Leyen in der Nacht zum Dienstag nach Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs in BrĂŒssel bestĂ€tigte. Per Pipeline erfolgende Transporte werden zunĂ€chst weiter möglich sein.