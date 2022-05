Aktien Frankfurt Ausblick: Dax geht die Puste aus

Nach dem Dax-Anstieg um rund neun Prozent seit dem 9. Mai fehlt dem deutschen Leitindex zunĂ€chst die Kraft fĂŒr eine fortgesetzte Erholung. Wenngleich nun erst einmal eine Konsolidierung anstehe, habe der Dax seinen seit Januar bestehenden AbwĂ€rtstrend nachhaltig verlassen, erklĂ€rte Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Morgenkommentar. In den USA hatte der Handel am Montag wegen eines Feiertages geruht.

Bei der Dax-Erholung hatten sich die Anleger zum Wochenstart auch von erneut hohen Inflationsdaten aus Deutschland nicht irritieren lassen. Denn dem hatten positive Nachrichten aus China entgegengestanden, wonach in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai von diesem Mittwoch an die Corona-Lockdown-Maßnahmen grĂ¶ĂŸtenteils wegfallen sollen. Wie am Dienstag bekannt wurde, verbesserte sich die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen laut dem Einkaufsmanagerindex fĂŒr das herstellende Gewerbe zuletzt etwas.