Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich - Konjunkturdaten stützen Chinas Börsen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienm├Ąrkte haben am Dienstag ein uneinheitliches Bild geboten. W├Ąhrend der Handel an der japanischen B├Ârse einen Teil der Kursgewinne vom starken Wochenauftakt wieder einb├╝├čte, ging es vor allem an den chinesischen Handelspl├Ątzen aufw├Ąrts. Daf├╝r sorgten insbesondere ├╝berraschend robuste Konjunkturdaten, die Hoffnung auf eine Erholung der von den Corona-Lockdowns gebremsten chinesischen Wirtschaft machten.

So hat sich die am chinesischen Einkaufsmanagerindex (PMI) gemessene Stimmung in den Chefetagen im Mai leicht verbessert. Zwar liegen die Zahlen noch immer in einem kritischen Bereich, der auf eine Schrumpfung der industriellen Aktivit├Ąt deutet, jedoch h├Ątten sich bereits die Lockerungen der Corona-Beschr├Ąnkungen in den Gro├čst├Ądten Peking und Shanghai positiv bemerkbar gemacht, erkl├Ąrte B├Ârsenbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda.