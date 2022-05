Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas schwächer nach jüngster Rally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner j├╝ngsten Gewinnserie hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas schw├Ącher tendiert. "Der j├╝ngste Anstieg im ├ľlpreis bringt die Inflationsangst durch steigende Energiepreise wieder zur├╝ck auf die Agenda", konstatierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die ├ľlpreise sind am Dienstag auf den h├Âchsten Stand seit gut zwei Monaten gestiegen.

Nach dem Dax-Anstieg um rund neun Prozent seit dem 9. Mai fehlt dem deutschen Leitindex zun├Ąchst die Kraft f├╝r eine fortgesetzte Erholung. Wenngleich nun erst einmal eine Konsolidierung anstehe, habe der Dax seinen seit Januar bestehenden Abw├Ąrtstrend nachhaltig verlassen, erkl├Ąrte Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Morgenkommentar. In den USA hatte der Handel am Montag wegen eines Feiertages geruht.

Bei der Dax-Erholung hatten sich die Anleger zum Wochenstart auch von erneut hohen Inflationsdaten aus Deutschland nicht irritieren lassen. Denn dem hatten positive Nachrichten aus China entgegengestanden, wonach in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai von diesem Mittwoch an die Corona-Lockdown-Ma├čnahmen gr├Â├čtenteils wegfallen sollen. Wie am Dienstag bekannt wurde, verbesserte sich die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen laut dem Einkaufsmanagerindex f├╝r das herstellende Gewerbe zuletzt etwas.