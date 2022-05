Aktien Europa: Steigende Ölpreise bringen Kurserholung ins Stocken

Noch am Vortag war der EuroStoxx 50 auf den h├Âchsten Stand seit f├╝nf Wochen geklettert, doch nunmehr steuert der europ├Ąische Leitindex wegen der aktuellen Kursverluste f├╝r den Mai auf ein Monatsplus von wenigen Punkten zu. ├ťberwiegend Abschl├Ąge zeigten am Dienstag auch die B├Ârsentafeln in Frankreich an: Der Cac 40 in Paris verlor nach schwachen franz├Âsischen Konjunkturdaten 0,90 Prozent, an der Londoner B├Ârse konnte sich der FTSE 100 hingegen mit einem moderaten Plus behaupten.