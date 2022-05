Aktien New York Ausblick: Ölpreisanstieg kommt der Kurserholung in die Quere

Aktien New York Ausblick: ├ľlpreisanstieg kommt der Kurserholung in die Quere

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem bisher schwachen Handelstag in Europa droht auch der Erholung an den US- B├Ârse n am Dienstag der Schwung auszugehen. Nachdem zu Wochenbeginn feiertagsbedingt an der Wall Street kein Handel stattgefunden hatte, k├Ânnten die inzwischen stark gestiegenen ├ľlpreise den B├Ârsianern die frisch entfachte Kauflust wieder verderben. Denn damit kommen wieder Inflations- und Rezessions├Ąngste ein wenig mehr auf.