Aktien New York: Steigende Ölpreise sorgen wieder für gedrückte Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Kr├Ąftig gestiegene ├ľlpreise haben am Dienstag erneut Inflations- und Rezessions├Ąngste angefacht und auf die B├Ârse nlaune geschlagen. Nach dem Feiertag am Montag startete der Dow Jones Industrial mit einem Verlust von 1,01 Prozent auf 32 877,44 Punkte in die Woche. Auf Monatssicht bahnt sich f├╝r ihn damit ein Minus von 0,3 Prozent an. Dabei war dem bekanntesten Wall-Street-Index erst in der vergangenen Woche das gr├Â├čte Wochenplus seit 2020 gelungen. Schn├Ąppchenj├Ąger hatten erneut zugegriffen und die vermeintlich g├╝nstigeren Kurse nach dem Rutsch von Ende April bis Mitte Mai zum Einstieg genutzt. Dabei halfen zuletzt auch Signale der US-Notenbank (Fed), die die Anleger als Beleg f├╝r eine nur graduelle Straffung der US-Geldpolitik gewertet hatten.