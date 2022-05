Aktien New York: Steigende Ölpreise sorgen wieder für gedrückte Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Kr├Ąftig gestiegene ├ľlpreise haben am Dienstag erneut Inflations- und Rezessions├Ąngste angefacht und auf die B├Ârse nlaune geschlagen. Ausl├Âser der neuen ├ľlpreis-Rally war das ├ľlembargo der EU gegen Russland, auch wenn es nur einen Kompromiss gab.

Nach dem Feiertag am Montag gab der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,67 Prozent auf 32 987,18 Punkte nach, womit er seine fr├╝hen Verluste sp├╝rbar verringerte. Auf Monatssicht bahnt sich f├╝r ihn aktuell ein minimales Plus an. Zu verdanken hat der bekannteste Wall-Street-Index das vor allem Schn├Ąppchenj├Ągern, die in der vergangenen Woche f├╝r das gr├Â├čte Wochenplus seit 2020 gesorgt hatten. Nach dem Kursrutsch zwischen Ende April bis Mitte Mai hatten sie die tieferen Kurse wieder zum Einstieg genutzt. Dabei halfen auch Signale der US-Notenbank (Fed), die die Anleger als Beleg f├╝r eine nur graduelle Straffung der US-Geldpolitik gewertet hatten.