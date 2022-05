Aktien Wien Schluss: ATX verliert spürbar

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener B├Ârse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der ├Âsterreichische Leitindex ATX schloss 1,05 Prozent tiefer bei 3326,46 Punkten. Der ATX Prime erm├Ą├čigte sich um 0,93 Prozent auf 1669,97 Z├Ąhler. Auch im europ├Ąischen B├Ârsenumfeld waren die Anleger eher aufs Verkaufen aus.

Inflationszahlen sowie die stark gestiegenen ├ľlpreise d├╝rften die Marktstimmung getr├╝bt haben. Die Rekordinflation erzwingt laut dem slowenischen EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir eine Zinserh├Âhung im Juli, der ein gr├Â├čerer Sprung nach oben im September folgen d├╝rfte. In der Eurozone lag die Inflationsrate im Mai bei 8,1 Prozent. Bereits am Montag hatten Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien die Sorgen vor gr├Â├čeren Zinsschritten gen├Ąhrt.

Am Wiener Markt profitierten die OMV-Aktien zun├Ąchst von den steigenden ├ľlpreisen. Die Papiere gaben aber nach zwischenzeitlich starken Zuw├Ąchsen am um 0,6 Prozent nach. Die EU-Staaten haben sich am Montag auf ein sechstes Sanktionspaket geeinigt. Dieses enth├Ąlt auch ein teilweises ├ľlembargo gegen Russland.