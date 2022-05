Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Ungarische Börse stark im Plus

Aktien Osteuropa Schluss: ├ťberwiegend Verluste - Ungarische B├Ârse stark im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die B├Ârse n in Osteuropa haben am Dienstag mehrheitlich schw├Ącher geschlossen. Deutlich nach oben ging es lediglich in Budapest.