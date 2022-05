Aktien New York: Erholung vom schwachen Handelsstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- B├Ârse n haben sich am Dienstag vor ihrem schwachen Handelsstart rasch erholt. Anf├Ąngliche Sorgen angesichts kr├Ąftig gestiegener ├ľlpreise lie├čen im Handelsverlauf nach. Stattdessen orientierten sich die Anleger an den Kursgewinnen der B├Ârsen in Asien und Europa am Vortag. Diese waren in den USA nicht nachvollzogen worden, da wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt worden war.