Centrica und weitere mögliche Neulinge im 'Footsie' erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Mit Spannung wird am 1. Juni nach Börse nschluss die endgĂŒltige Entscheidung zur kĂŒnftigen Besetzung des FTSE 100 erwartet. Großbritanniens grĂ¶ĂŸter Energieversorger Centrica dĂŒrfte in den wichtigsten britischen Aktienindex zurĂŒckkehren, weitere Änderungen sind möglich.

Eine höchstwahrscheinliche RĂŒckkehr von Centrica hatte der Indexanbieter FTSE Russell jĂŒngst bereits aufgrund vorlĂ€ufiger Berechnungen mitgeteilt. Der vor zwei Jahren auf RekordtiefstĂ€nde abgesackte Aktienkurs des Versorgers hat sich von der Corona-Krise erholt und ist seit Ende 2020 um rund 75 Prozent gestiegen - und so stieg auch der Börsenwert wieder auf mittlerweile rund 4,5 Milliarden Pfund. Damit ist die Marktkapitalisierung Centricas aber immer noch weit entfernt von den einstigen Hochzeiten 2013. Damals hatte die Bewertung bei rund 18 Milliarden Pfund gelegen.

Neben Centrica könnte dem Indexanbieter zufolge auch der Katalysatoren-Hersteller Johnson Matthey in den Index aufsteigen. Analystin Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown und JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta halten derweil die Unite Group und den F&C Investment Trust als Neulinge neben Centrica fĂŒr möglich. Unite Group ist ein Unternehmen, das StudentenunterkĂŒnfte in ganz Großbritannien anbietet.

SĂ€mtliche Änderungen im "Footsie" treten am Montag, 20. Juni, in Kraft. Wichtig sind sie vor allem fĂŒr Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.