INDEX-MONITOR/JPMorgan: Glencore könnte Adidas im Stoxx Europe 50 ersetzen

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Monate fliegt der Sportartikelhersteller Adidas wom├Âglich im Juni aus dem Stoxx Europe 50. Gleichzeitig erf├╝llt der Rohstoff- und Bergbaukonzern Glencore laut dem Analysten Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgen aktuell mit Platz 25 in Sachen Streubesitz-Marktkapitalisierung sowie Sektorwertung das Kriterium f├╝r einen sogenannten Fast Entry bei der anstehenden Index-├ťberpr├╝fung. Da Adidas aktuell in dieser Hinsicht auf dem letzten Platz im Stoxx 50 liege, w├╝rden die Herzogenauracher den Index bei einem Aufstieg von Glencore verlassen m├╝ssen, schrieb Gupta in einer Studie vom Dienstag.

Grundlage f├╝r ├änderungen der Indizes der Stoxx-Familie sind die Schlusskurse am 31. Mai. Etwaige ├änderungen werden an diesem Mittwoch nach dem US-B├Ârsenschluss bekannt gegeben und treten am Montag (20. Juni) in Kraft.