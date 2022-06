dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienm├Ąrkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Tendenz eingeschlagen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands trat zuletzt auf der Stelle. F├╝r den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um rund 0,7 Prozent nach unten. Die Aktivit├Ąten in Chinas herstellendem Gewerbe sind einem wichtigen Konjunkturbarometer zufolge im Mai den dritten Monat nacheinander geschrumpft - wenn auch nicht mehr ganz so schnell. "Die Covid-Ausbr├╝che in verschiedenen Regionen belasten die Wirtschaft weiter", kommentierte der Caixin-├ľkonom Wang Zhe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte dagegen kurz vor Handelsende um 0,6 Prozent zu.