Aktien Asien/Pazifik: Japan im Plus - China mit Stimmungsdämpfer nach Daten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste AktienmÀrkte haben am Mittwoch erneut keine gemeinsame Richtung gefunden. Dabei kehrten sich die Vorzeichen des Vortages um: WÀhrend Japan nach dem schwÀcheren Dienstag mit AufschlÀgen in den Börse nmonat Juni startete, gaben die Kurse in China nach.

Die Börse in Tokio profitierte dabei von einem schwĂ€cheren Yen , was Ausfuhren der Exportnation tendenziell gĂŒnstiger macht. Der japanische Leitindex Nikkei 225 ging mit einem Kursplus von 0,65 Prozent auf 27 457,89 Punkte aus dem Handel.

ein, nachdem er den Mai im Plus beendet hatte. An Chinas Börsen sorgten nunmehr schleppende Daten zur chinesischen Produktion fĂŒr einen StimmungsdĂ€mpfer. So sind die AktivitĂ€ten in Chinas herstellendem Gewerbe einem wichtigen Konjunkturbarometer zufolge im Mai den dritten Monat nacheinander geschrumpft - wenn auch nicht mehr ganz so schnell.