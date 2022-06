Autowerte gefragt - China will Produktion ankurbeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Autowerte sind am Mittwoch im fr├╝hen Handel besonders gefragt gewesen. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos kratzte mit plus 1,1 Prozent erneut am Zwischenhoch von Mitte April. Im Dax waren VW , Mercedes-Benz und BMW ganz vorne zu finden. Sie stiegen je um gut eineinhalb Prozent.