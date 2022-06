B├Ârsen News Aktien Europa: Moderate Erholung vom schwachen Vortag Von dpa-afx 01.06.2022 - 11:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas B├Ârse n haben sich am Mittwoch nach dem schwachen Vortag wieder etwas aufrichten k├Ânnen. Der EuroStoxx 50 arbeitete sich bis zum Mittag auf ein kleines Plus von 0,23 Prozent auf 3797,82 Z├Ąhler vor. Gro├če Kauflust zeigten Anleger damit jedoch nicht, nachdem die rekordhohe Inflation der Eurozone zuletzt abermals Rezessions├Ąngste beschworen hatte. Auch flammten in diesem Zusammenhang wieder Spekulationen um eine wom├Âglich straffere Gangart der Notenbanken auf.

Am Dienstag hatte diese Gemengelage der j├╝ngsten Erholung im europ├Ąischen Leitindex ein j├Ąhes Ende gesetzt, letztlich hatte der EuroStoxx 50 den Mai mit einem kleinen Minus beendet. Marktkenner Andreas Lipkow von Comdirect sieht zwar weiterhin Erholungspotenzial, "dennoch findet derzeit ein Wettrennen zwischen Inflationsdynamik und Konjunkturstabilisierung in der EU statt." Schwache Stimmungsdaten aus der Eurozone und sinkende Einzelhandelsums├Ątze in Deutschland zeigten den Anlegern zur Wochenmitte jedoch, wie leicht zerbrechlich der Konjunkturaufschwung angesichts des Ukraine-Kriegs aktuell ist.

Auch die zahlreichen Corona-Lockerungen in China konnten den europ├Ąischen Aktien zur Wochenmitte nur wenig auf die Spr├╝nge helfen, zumal sie von schwachen chinesischen Konjunkturdaten ├╝berschattet wurden. Entsprechend hielten sich auch an der B├Ârse in Paris die Gewinne in Grenzen, der Cac 40 legte rund 0,30 Prozent zu. Der britische Leitindex FTSE 100 notierte d├╝nn im Minus.