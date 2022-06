Börsen News Aktien New York Ausblick: Zeichen stehen auf Erholung - Verunsicherung bleibt Von dpa-afx 01.06.2022 - 14:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf den Kursknick am Vortag dĂŒrfte am Mittwoch an der Wall Street die Erholung folgen. ÜbermĂ€ĂŸige AusschlĂ€ge nach oben sind zum Start in den Bösenmonat Juni aber zunĂ€chst nicht zu erwarten, denn Konjunktur- und Inflationsbedenken schwelen trotzt der jĂŒngsten Kurserholung weiter.

Der Broker IG taxierte den Dow rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt mit gut 0,6 Prozent im Plus aufi 33 196 Punkte. FĂŒr den technologielastigen Nasdaq 100 deutete sich ein halbes Prozent Plus auf 12 706 ZĂ€hler an.

Am Vortag hatten die wegen neuer EU-Sanktionen zeitweise krĂ€ftig gestiegenen Ölpreise und die rekordhohe Inflation in der Eurozone auch auf den Kursen an der Wall Street gelastet. Neben der Diskussionen um eine womöglich schnellere Straffung der Zinsen durch die EZB zweifelten die Anleger plötzlich auch wieder an dem weiteren Vorgehen der US-Notenbank.

Dabei waren noch in der vergangenen Woche Aussagen der Fed als Beleg fĂŒr eine nur allmĂ€hliche Anhebung der Zinsen in den USA gewertet worden. Jeffrey Halley vom Broker Oanda sprach von Stimmungsschwankungen an den MĂ€rkten, wobei SchnĂ€ppchenjĂ€ger immer verzweifelter versuchten, ein zyklisches Tief zu finden.

Vor diesem Hintergrund dĂŒrften Daten aus dem Verarbeitenden Gewerbe sowie spĂ€ter der Konjunkturbericht (Beige Book) der US-Notenbank Beachtung finden, bevor dann am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiterer wichtiger Indikator folgt. Die Fed hat in diesem Jahr ihre Zinsen bereits zwei Mal erhöht. An diesem Mittwoch beginnt die US-Notenbank zudem mit dem Abschmelzen ihrer durch WertpapierkĂ€ufe aufgeblĂ€hten Bilanz, diese waren in der Pandemie als KonjunkturstĂŒtze durchgefĂŒhrt worden.