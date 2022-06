INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx verlieren den Schwung nach ISM-Index

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein ├╝berraschend guter ISM-Index hat am Mittwoch den Anlegern wieder zu Denken gegeben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab zuerst seine Gewinne auf und in der Folge passierte ├Ąhnliches auch bei den europ├Ąischen Kursbarometern. Der Dax hielt sich dank starker Autowerte noch recht tapfer, indem er mit 14 387,79 Punkten auf Vortagsniveau lag. Kurz vor dem ISM hatte er im Tageshoch aber noch 0,6 Prozent gewonnen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verlor zuletzt 0,4 Prozent auf 3774,45 Z├Ąhler. Der New Yorker Dow b├╝├čte 0,6 Prozent ein.