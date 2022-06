B├Ârsen News Aktien New York: Verluste nach freundlichem Start Von dpa-afx 01.06.2022 - 17:27 Uhr Lesedauer: 3 Min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem kleinen R├╝cksetzer vom Vortag haben die US- B├Ârse n am Mittwoch nicht an die Erholung zu Handelser├Âffnung ankn├╝pfen k├Ânnen. Durchwachsene Konjunkturdaten reichten offenbar nicht aus, um die Anleger zu weiteren K├Ąufen zu ermutigen. Im weiteren Wochenverlauf stehen zudem noch Daten zum Arbeitsmarkt an, die f├╝r mehr Klarheit bez├╝glich der weiteren Wirtschaftsentwicklung sorgen k├Ânnten.

Der Dow Jones Industrial gab seine anf├Ąnglichen Gewinne schnell ab und rutschte ins Minus - zuletzt verlor der Leitindex 0,78 Prozent auf 32 733,38 Punkte. ├ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500 , der um 0,79 Prozent auf 4099,41 Punkte nachgab. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt sich mit einem Minus von 0,38 Prozent auf 12 593,51 Z├Ąhler etwas besser.

Dem Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zufolge verbesserte sich die Stimmung in der US-Industrie im Mai ├╝berraschend. Volkswirte hatten hingegen mit einer Stimmungseintr├╝bung gerechnet. Dagegen fiel der Anstieg der Bauausgaben im April geringer als erwartet aus.

Am Donnerstag stehen der Bericht des Arbeitsmarkt-Dienstleisters ADP zur Besch├Ąftigungsentwicklung in der Privatwirtschaft im Mai sowie die w├Âchentlichen Erstantr├Ąge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Beide Datens├Ątze gelten vielen Anlegern als wichtiger Indikator f├╝r den am Freitag anstehenden, monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

Am Vortag hatten die wegen neuer EU-Sanktionen zeitweise kr├Ąftig gestiegenen ├ľlpreise und die rekordhohe Inflation in der Eurozone auch auf den Kursen an der Wall Street gelastet. Neben der Diskussionen um eine wom├Âglich schnellere Straffung der Zinsen durch die EZB zweifelten die Anleger pl├Âtzlich auch wieder am weiteren Vorgehen der US-Notenbank Fed.