Aktien Wien Schluss: Aktien der Energieversorger verlieren

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel im Minus beendet. Der heimische Leitindex ATX ermĂ€ĂŸigte sich um 0,40 Prozent auf 3313,16 Punkte. Der ATX Prime gab um 0,36 Prozent auf 1664,01 ZĂ€hler ab. Auch an der Wall Street und an den europĂ€ischen Leitbörsen herrschten einheitlich negative Vorzeichen vor.

Die rasante Inflationsentwicklung steht an den FinanzmĂ€rkten weiterhin im Blick. Im Mai war die Inflation in der Eurozone um starke 8,1 Prozent und damit unerwartet deutlich nach oben geklettert. Zudem wurden am Berichtstag in den USA ĂŒberraschend positive Konjunkturnachrichten veröffentlicht. Diese schĂŒrten unter den Anlegern die Sorgen ĂŒber grĂ¶ĂŸere Zinsanhebungsschritte durch die US-Notenbank Fed.