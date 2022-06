Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach ISM-Index ins Minus gedreht

Autowerte verhinderten, dass der Dax noch stĂ€rker nachgab. VW , Mercedes-Benz , BMW und die VW-Holding Porsche SE dominierten mit Anstiegen zwischen 1,7 und 4,1 Prozent die ansonsten kurze Gewinnerliste. Als Treiber fungierte die Perspektive in China: Neben der zuletzt schon spĂŒrbaren Hoffnung auf dort nachlassende Lockdown-Maßnahmen gibt es die Aussicht, dass die chinesische Regierung mit steuerlichen Anreizen die AutoabsĂ€tze wieder ankurbeln wird.

Am Dax-Ende standen die um 6,6 Prozent schwĂ€cheren Zalando -Aktien nach skeptischen Analystenkommentaren. Vor allem die Verkaufsempfehlung des Analysehauses Bryan Garnier hatte es in sich. Bei dem Online-ModehĂ€ndler sieht Analyst ClĂ©ment Genelot ganz reale Risiken fĂŒr eine Gewinnwarnung. Sein Kursziel hat er auf 38 Euro mehr als halbiert, der Schlusskurs am Mittwoch lag bei 35,36 Euro.

Im MDax legten Lanxess nach den Vortagsgewinnen um weitere 3,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende Februar zu. Antreiber waren positive Analystenreaktionen auf die Ausgliederung des GeschÀfts mit Spezial-Kunststoffen.

Im SDax stĂŒrzten die am Vortag schon taumelnden Papiere von DWS um weitere 6,2 Prozent ab. Tags zuvor hatte die Meldung ĂŒber eine Durchsuchung der GeschĂ€ftsrĂ€ume die Aktien der Fondsgesellschaft vom höchsten Stand seit Mitte Februar nach unten gerissen. Die Muttergesellschaft Deutsche Bank kĂŒndigte in der Nacht zum Mittwoch einen Chefwechsel bei DWS an.

Schwerer unter Druck gerieten im SDax auch die Papiere von Shop Apotheke, die nach zuletzt gutem Lauf 6,1 Prozent einbĂŒĂŸten. FĂŒr die schleppende EinfĂŒhrung des E-Rezepts gibt es von der federfĂŒhrenden Agentur Gematik endlich einen Fahrplan. Fraglich bleibt aber, wie viele Verschreibungen tatsĂ€chlich ab September elektronisch abgewickelt werden. Der Warburg-Experte Michael Heider vermisst weiter einen konkreten Plan, wann die E-Rezepte in Deutschland verpflichtend werden.

Der EuroStoxx 50 gab letztlich mit einem Abschlag von 0,78 Prozent auf 3759,54 Punkte deutlicher nach als der Dax, was in Ă€hnlicher Art und Weise auch fĂŒr die LĂ€nderindizes Cac 40 und FTSE 100 in Paris und London galt. Der New Yorker Dow Jones Industrial bĂŒĂŸte zuletzt sogar 1,2 Prozent ein.

Der Euro wurde mit 1,0636 US-Dollar gehandelt. Die EuropÀische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0712 (Dienstag: 1,0713) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9336 Euro.