Aktien Europa Schluss: Negative US-Impulse sorgen für weitere Verluste

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas B├Ârse n haben sich am Mittwoch mit weiteren Verluste aus dem Handel verabschiedet. Der EuroStoxx 50 schwankte lange um seinen Vortags-Schlusskurs, bis am Nachmittag negative Impulse aus den USA die Stimmung endg├╝ltig kippen lie├čen. Letztlich ging es f├╝r den Leitindex der Eurozone um 0,78 Prozent auf 3759,54 Punkte bergab. Der franz├Âsische Cac 40 sank um 0,77 Prozent auf 6418,89 Punkte und der britische Leitindex FTSE 100 verlor 0,98 Prozent auf 7532,95 Z├Ąhler.

Auch in den USA verbuchten die wichtigsten Indizes zum europ├Ąischen Handelsende klare Abschl├Ąge. Als Belastungsfaktor dies- wie jenseits des Atlantik erwies sich der US-Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM). Diesem zufolge verbesserte sich die Stimmung in der US-Industrie im Mai ├╝berraschend. Volkswirte hatten hingegen mit einer Stimmungseintr├╝bung gerechnet.