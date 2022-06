Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich Gewinne - Warschau schwächer

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich im Plus geschlossen. Die kräftigsten Kursausschläge gab es wie schon am Vortag in Budapest zu sehen, gegen den osteuropäischen Trend nach unten ging es an der Warschauer Börse . Diese zeigte sich aber im Einklang mit dem allgemeinen Börsenumfeld in Europa und der Wall Street - auch dort ging es abwärts. Sorgen um die Inflations- und Zinsentwicklungen standen einmal mehr im Fokus der internationalen Marktakteure.