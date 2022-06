Aktien New York: Verluste eingedämmt - 'Beige Book' beruhigt Zinsangst

Börsen News Aktien New York: Verluste eingedÀmmt - 'Beige Book' beruhigt Zinsangst Von dpa-afx 01.06.2022 - 20:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed ("Beige Book") sind die Verluste an den US- Börse n am Mittwoch deutlich geschrumpft. Zuvor hatten starke heimische Konjunkturdaten Ängste vor einer aggressiven geldpolitischen Straffung geweckt.

Der Dow Jones Industrial war nach einem freundlichen Start schnell ins Minus gerutscht. Nach zeitweise deutlicheren AbschlĂ€gen verlor er zuletzt aber nur noch 0,23 Prozent auf 32 913,72 Punkte. Damit knĂŒpfte der Leitindex an seinen moderaten KursrĂŒcksetzer vom Dienstag an - davor hatte er sechs Handelstage in Folge zugelegt und sich so von einem Tief seit MĂ€rz 2021 erholt. Der marktbreiten S&P 500 sank um 0,24 Prozent auf 4122,25 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete noch ein Minus von 0,05 Prozent auf 12 636,19 ZĂ€hler.

Dem Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zufolge verbesserte sich die Stimmung in der US-Industrie im Mai ĂŒberraschend. Volkswirte hatten hingegen mit einer StimmungseintrĂŒbung gerechnet. Dagegen heißt es im "Beige Book", dass sich das Wirtschaftswachstum in den USA zuletzt abgeschwĂ€cht habe. In allen zwölf Distrikten der Fed sei die Wirtschaftsleistung aber weiter gewachsen.

Im weiteren Wochenverlauf stehen noch Daten zum Arbeitsmarkt an, die fĂŒr mehr Klarheit bezĂŒglich der weiteren Wirtschaftsentwicklung sorgen könnten. Am Donnerstag berichtet der Arbeitsmarkt-Dienstleisters ADP ĂŒber die BeschĂ€ftigungsentwicklung in der Privatwirtschaft im Mai. Dazu kommen die wöchentlichen ErstantrĂ€ge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Beide DatensĂ€tze gelten vielen Anlegern als Indikator fĂŒr den am Freitag erwarteten monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.