Aktien Frankfurt Ausblick: Dax auf Richtungssuche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt d├╝rfte seine Konsolidierung am Donnerstag fortsetzen. Inflations- und Konjunktursorgen steht ein R├╝ckgang der ├ľlpreise entgegen. Knapp eine Stunde vor Er├Âffnung des Xetra-Handels notierte der X-Dax als Indikator f├╝r den deutschen Leitindex 0,1 Prozent h├Âher bei 14 357 Punkten. Der EuroStoxx 50 wurde rund 0,2 Prozent im Plus erwartet.

Am Montag war der Dax mit 14 589 Punkten bis auf wenige Punkte an das Zwischenhoch vom April herangelaufen. Seither mangelt es B├Ârsianern zufolge jedoch an Anschlussk├Ąufen. Aufgrund der Angst vor einer massiven konjunkturellen Abk├╝hlung komme auf dem aktuellen Kursniveau nur sehr wenig Kaufinteresse auf, beobachtete Analyst Thomas Altmann von QC Partners: "Und positive Nachrichten, die eine richtige Kaufwelle ausl├Âsen k├Ânnten, sind weiterhin Mangelware."

Die Experten der Credit Suisse beschrieben die Marktstimmung als fragil. Aktuelle Wirtschaftsdaten spr├Ąchen zwar f├╝r ein langsameres Tempo in der US-Zinswende, dies habe den Aktien aber nicht wirklich geholfen, hie├č es. Im Dow Jones und Nasdaq 100 gab es am Mittwoch zwar unmittelbar nach Handelsstart neue Mehrwochenhochs, die aber nicht hielten. In Asien zollte am Donnerstag auch der Hang-Seng-Index in Hongkong der j├╝ngsten Erholung Tribut.