GestĂŒtzt wurden die Ölpreise auch durch das teilweise Ölembargo der EU-Kommission. Das sechste Sanktionspaket, in dem das Ölembargo enthalten ist, wurde am Nachmittag einstimmig beschlossen. Ungarn hatte sich bis zuletzt quer gestellt. Erst als auf Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill verzichtet wurde, stimmten die Ungarn zu.

Zudem sind in den USA die US-LagerbestĂ€nde an Rohöl in der vergangenen Woche ĂŒberraschend deutlich gefallen. Die VorrĂ€te sanken im Vergleich zur Vorwoche um 5,1 Millionen Barrel (159 Liter) laut Energieministerium auf 414,7 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem RĂŒckgang um 2,1 Millionen Barrel gerechnet. Auch die VorrĂ€te an Benzin und Destillaten gaben nach.