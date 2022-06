Aktualisiert am 02.06.2022 - 11:33 Uhr

Die ├ľlpreise sind am Donnerstag vor einem mit Spannung erwarteten Treffen des ├ľlverbunds Opec+ unter Druck geraten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 114,46 US-Dollar. Das waren 1,83 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis f├╝r ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,96 Dollar auf 113,30 Dollar.