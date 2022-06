Aktien Asien/Pazifik: Japan und China wenig bewegt - Lockdown belastet Hongkong

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Inflations- und Wachstumssorgen haben Asiens wichtigste AktienmÀrkte am Donnerstag ausgebremst. WÀhrend die Kurse in Japan und an den chinesischen Festlandsbörsen kaum von der Stelle kamen, ging es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong deutlich bergab.