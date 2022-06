Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlicher Auftakt - Ölpreise fallen etwas

Die Aktien von BMW quittierten die Nachricht von einer Durchsuchung der GeschĂ€ftsrĂ€ume in der BMW-Konzernzentrale und in Steyr durch die Staatsanwaltschaft MĂŒnchen mit einem Plus von 1,0 Prozent. Grund ist ein Rechtshilfeersuchen der sĂŒdkoreanischen Behörden aus dem Jahr 2020, bei dem es um Dutzende von MotorbrĂ€nden bei BMW-Autos in SĂŒdkorea im Jahr 2018 ging.