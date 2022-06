Aktien Europa: Erholt nach zwei Verlusttagen - London öffnet wieder am Montag

FĂŒr die Anteilsscheine von Remy Cointreau ging es nach Zahlen um 3,7 Prozent hoch. Der Spirituosenhersteller habe im abgelaufenen GeschĂ€ftsjahr das operative Ergebnis (Ebit) aus eigener Kraft stĂ€rker als erwartet gesteigert, lobte Jefferies-Analyst Edward Mundy. FĂŒr das neue Jahr strebten die Franzosen zudem ein weiteres starkes Wachstum an.

EuropĂ€isches Branchen-Schlusslicht war hingegen der Index der Öl- und Gaskonzerne mit einem Minus von rund 0,7 Prozent. Er knĂŒpfte damit an den schwachen Vortag an - am Dienstag hatte er noch den höchsten Stand seit Oktober 2018 markiert.